    Posted On
    10 Jan 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 7:38 AM IST

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ 2025 പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ന്ന​ട മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തെ ഒ​ന്നാം ഭാ​ഷ​യാ​യി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഭാ​ഷാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ടി​ഗ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഇ​തോ​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. ഭാ​ഷാ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത​ല്ല. ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ടാ​ണ് ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ, സം​സ്കാ​രം, സാ​ഹി​ത്യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യാ​ണ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ന്ന​ടി​ഗ​രെ​ക്കാ​ൾ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വൊ​ന്നു​മ​ല്ല.

    അ​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​ട​മ​യാ​ണ്. നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ക​ത്വം കാ​ണു​ന്ന ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നും മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷാ ബി​ൽ 2025 ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​റും ഭാ​ഷ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം കൂ​ടി​യാ​ണ്. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഗ്ര​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്യ​ഭാ​ഷ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​ന​ശേ​ഷി കു​റ​ക്കു​ക​യും ഭാ​ഷാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യും. കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി ക​ന്ന​ട മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​വ​രും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യും ക​ന്ന​ട മീ​ഡി​യ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് അ​വി​ട​ത്തെ ക​ന്ന​ടി​ഗ​രു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്.

    ഒ​രു ഭാ​ഷ​യും മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഷ​ക്ക്​ എ​തി​ര​ല്ല. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം. ഇ​തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​തു ശ്ര​മ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ഭാ​ഷാ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​കു​പ്പ് 29, 30 പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​തു ഭാ​ഗ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ, ലി​പി, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ന​ട​ത്താ​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പ് 350 (എ) ​പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കു​ന്നു. 350 (ബി) ​ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചും പോ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം വ​ള​ർ​ത്താ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ഭാ​ഷ​യെ മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഷ​ക്കു മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​രു​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ബി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ക​ന്ന​ടി​ഗ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കും. അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:SiddaramaiahkarnadakaKarnataka CM SiddaramaiahKerala
