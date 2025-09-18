Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:50 AM IST

    മ​ര​ണ​ത്തി​ലും യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കി ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍

    മ​ര​ണ​ത്തി​ലും യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കി ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു-​തു​മ​കൂ​രു ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ല്‍ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി രാ​ജ​ഹം​സ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ലും യാ​​​ത്ര​ക്കാ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ക്കി. മെ​ജ​സ്റ്റി​ക്കി​ല്‍നി​ന്നും ദാ​വ​ന്‍ക​ര​യി​ലെ ഹ​രി​ഹ​റി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട ബ​സി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ജീ​വ്​ ബി​ര​ദാ​റി​നാ​ണ്​ (50) നെ​ല​മം​ഗ​ല​യി​ലെ ജെ.​എ.​എ​സ് ടോ​ള്‍ ഗേ​റ്റി​ന​ടു​ത്തു​​വെ​ച്ച്​ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ബ​സ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​തു​ക്കി​നി​ര്‍ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    20 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ​ രാ​ജീ​വി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ര്‍ഭോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ബ​സി​ലെ 45 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ ഹെ​ൽ​പ്​ ലൈ​ന്‍ ന​മ്പ​റാ​യ 108ല്‍ ​വി​ളി​ക്കു​ക​യും ഉ​ട​ന്‍ ആം​ബു​ല​ന്‍സ് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ രാ​ജീ​വ് മ​രി​ച്ചു. പോ​സ്റ്റു​മോ​ര്‍ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് വി​ട്ടു ന​ല്‍കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    Bangalore News
    sick bus driver save passenger's life
