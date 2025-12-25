Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 6:46 AM IST

    ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​സ്.​ഐ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​ജാ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​ശി​വ​ണ്ണ​യെ വ​ഞ്ച​നാ കേ​സി​ൽ ‘ബി ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്’ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ര​വി​കു​മാ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ചി​ക്ക​ജാ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​വി​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ വ​ഞ്ച​നാ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ ‘ബി ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്’ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ശി​വ​ണ്ണ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി. ‘ബി ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്’ (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി-​സം​ഗ്ര​ഹം) എ​ന്ന​ത് പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്.

    പ​രാ​തി വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​വും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്ക​ണം എ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​തെ ര​വി​കു​മാ​ർ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് ഒ​രു​ക്കി​യ കെ​ണി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ശി​വ​ണ്ണ​യു​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ര​വി​കു​മാ​ർ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​യി എ​ത്തി. ശി​വ​ണ്ണ പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി.

