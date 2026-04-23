Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 23 April 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 8:15 AM IST

    ശ്രീ ​ഗോ​കു​ലം ചി​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീ ​ഗോ​കു​ലം ചി​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ ​ഗോ​കു​ലം ചി​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബൈ​ജു ഗോ​പാ​ല​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്. വെ​ങ്ക​ട​ര​മ​ണ​പ്പ, ഡി.​ജി.​എം. വെ​ങ്ക​ടെ​ശ​യ്യ, എ.​ജി.​എം ര​ജി​ത്കു​മാ​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം റ​ജി കു​മാ​ർ, പി.​കെ. സു​ധി​ഷ്, ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി.​കെ. വാ​സു, മ​ധു, ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ പി. ​രാ​ജീ​വ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrogokulam financeprivate finance companyBengaluru
    News Summary - Shri Gokulam Chits and Finance Company Office inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X