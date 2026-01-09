Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:48 AM IST

    ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കടയുടമക്ക് മൂന്നു വർഷം തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കടയുടമക്ക് മൂന്നു വർഷം തടവ്
    cancel
    camera_alt

    സ​ജ്ജു​ദ്ദീ​ൻ

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: വനിതാ ഉപഭോക്താവിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ കിന്നിഗോളിയിലെ ഷൂ ഷോപ് ഉടമക്ക് കോടതി മൂന്നുവർഷം തടവും 10,500 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. കിന്നിഗോളി താലിപ്പടി ഗ്രാമത്തിൽ ഗോളിജാർ റോഡിലെ ജോഡുബൈലു നിവാസി സജ്ജുദ്ദീനെയാണ് (47) മൂഡ്ബിദ്രി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജഡ്ജി മധുകർ പി. ഭഗവത് ശിക്ഷിച്ചത്. 2021 ഡിസംബർ 12നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത്. കടയിൽ യുവതി ഉച്ച 12.20 ഓടെ ചെരിപ്പ് വാങ്ങാനെത്തി. ചെരിപ്പുകൾ കാണിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് കടക്കുള്ളിലെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് യുവതിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പ്രതി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. അന്നത്തെ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. കുസുമധറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി എസ്.ഐ വിനായക് തൊറഗൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി അഡ്വ. നേത്രാവതി കോട്ടിയൻ ഹാജരായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shop ownerMalayalam Newsmetro newsKerala News
    News Summary - Shopkeeper sentenced to three years in prison for raping woman who came to buy shoes
    Similar News
    Next Story
    X