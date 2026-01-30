Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:23 AM IST

    ശിവരാത്രി സ്പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍

    ശിവരാത്രി സ്പെഷല്‍ ട്രെയിന്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശി​വ​രാ​ത്രി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും വി​ജ​യ​പു​ര​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06503 (എ​സ്.​എം.​വി.​ടി. ബം​ഗ​ളൂ​രു - വി​ജ​യ​പു​ര): ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​രാ​ത്രി 7.15ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 7.15ന് ​വി​ജ​യ​പു​ര​യി​ൽ എ​ത്തും. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06504 (വി​ജ​യ​പു​ര - എ​സ്.​എം.​വി.​ടി. ബം​ഗ​ളൂ​രു):

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​വി​ജ​യ​പു​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തും. ചി​ക്ബാ​ന​വ​ര, തു​മ​ക്കു​രു, അ​ര​സി​ക്ക​രെ, ബീ​രൂ​ർ, ദാ​വ​ങ്ക​രെ, ഹ​രി​ഹ​ർ, എ​സ്.​എം.​എം. ഹാ​വേ​രി, ബാ​ദാ​മി, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, അ​ൽ​മാ​ട്ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്റ്റോ​പ്പു​ണ്ടാ​കും.

    X