Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഷി​രാ​ദി തു​ര​ങ്കം;...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:24 AM IST

    ഷി​രാ​ദി തു​ര​ങ്കം; മം​ഗ​ളൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സം​യു​ക്ത സ​മി​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഷി​രാ​ദി തു​ര​ങ്കം; മം​ഗ​ളൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സം​യു​ക്ത സ​മി​തി
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഷി​രാ​ദി ചു​രം തു​ര​ങ്ക ഇ​ട​നാ​ഴി, മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ഹൈ​വേ, റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്രം സം​യു​ക്ത വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട എം.​പി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത, ഹൈ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ലെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മി​തി സാ​ങ്കേ​തി​ക, സാ​ധ്യ​ത, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റോ​ഡ്, റെ​യി​ൽ​വേ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ഏ​കോ​പി​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന ചൗ​ട്ട​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഷി​രാ​ദി ചു​രം പാ​ത. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത യാ​​ത്ര, കു​റ​ഞ്ഞ ഗ​താ​ഗ​ത സ​മ​യം, തീ​ര​ത്തി​നും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സം​യോ​ജി​ത സ​മീ​പ​നം ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ജോ​ലി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും ചൗ​ട്ട പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ministry of Road Transport and Highwayscorridor roadmetro newsRail connectivity project
    News Summary - Shiradi Tunnel; Joint Committee for Mangalore-Bangalore Highway Project
    Similar News
    Next Story
    X