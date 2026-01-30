Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഷെ​ട്ടി​ഹ​ള്ളി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം: വ​നം​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    സന്ദർശനം പു​തി​യ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ
    ഷെ​ട്ടി​ഹ​ള്ളി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം: വ​നം​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഈ​ശ്വ​ര്‍

    ഖ​ന്ദ്രെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ലെ ഷെ​ട്ടി​ഹ​ള്ളി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്‍റെ വി​സ്തീ​ർ​ണം കു​റ​ച്ച് പു​തി​യ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ വ​നം​മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ന്ദ്രെ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. 2016 മു​ത​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഒ​രു ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം, ജ​ന​വാ​സ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ട് യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന വ​ന്യ​ജീ​വി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തി​ന് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഖ​ന്ദ്രെ​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. വ​നം​വ​കു​പ്പും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റേ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്‍റെ വി​സ്തീ​ർ​ണം 695 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 395 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്നെ​ന്നു​മാ​ണ്. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 18 പ്ര​കാ​രം 1974ൽ ​വി​ജ്ഞാ​പ​നം​ചെ​യ്ത ഈ ​വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം 700 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    വി​സ്തീ​ര്‍ണം 395 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഭ​ദ്ര ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വി​ന്‍റെ ബ​ഫ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ബ​ന്ധ​ന​കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ-18 പ്ര​കാ​രം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്‍റെ വി​സ്തൃ​തി​യ​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 30,000 ഏ​ക്ക​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത് വ​നം കൈ​യേ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു.

