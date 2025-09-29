Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:10 AM IST

    ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട​ൽ: ഉ​ത്ത​ര​വി​ടേ​ണ്ട​ത് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ൻ, 2016 ലെ ​ആ​ധാ​ർ നി​യ​മം സെ​ക്ഷ​ൻ 33 പ്ര​കാ​രം ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​ക്കോ​ട​തി. ഹു​ബ്ബ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    കാ​ണാ​താ​യ മ​ക​ന്റെ ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ആ​ധാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (യു.​ഐ.​ഡി.​എ.​ഐ) നി​ര​സി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ഹൈ​​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. മ​ക​നെ 2019ലാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ഗോ​കു​ൽ റോ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സു​ണ്ട്.

    2023ൽ ​മ​ക​ൻ ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ല ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി തേ​ടി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​ട​ക്കം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം.

    കോ​ട​തി അ​പേ​ക്ഷ ആ​ധാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റും. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് സു​രാ​ജ് ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ കാ​ല​യ​ള​വു മു​ത​ൽ ആ​ധാ​ർ ഉ​പേ​യാ​ഗി​ച്ച സ്ഥ​ലം, സ​മ​യം എ​ന്നീ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

