Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘ശ​ക്തി’ ​പ​ദ്ധ​തി...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:40 AM IST

    ‘ശ​ക്തി’ ​പ​ദ്ധ​തി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Record certificate
    cancel
    camera_alt

    റെ​ക്കോ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ശ​ക്തി സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സി​ൽ (വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ഓ​ഫ് എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ്) ഇ​ടം നേ​ടി​യ​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘‘സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​നി​ത ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​മാ​യ ശ​ക്തി മ​റ്റൊ​രു ആ​ഗോ​ള നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 500 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം സൗ​ജ​ന്യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ, പ​ദ്ധ​തി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സി​ൽ (വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ഓ​ഫ് എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ്) അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു’’-​വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​ക്തി ഇ​തി​ന​കം ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ നാ​ല് സം​സ്ഥാ​ന റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ‘ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് അ​തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്’- മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ടി.​സി), നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​ടി.​സി), ക​ല്യാ​ൺ ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​ആ​ർ.​ടി.​സി), ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ്, വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakafree transportmetro news
    News Summary - shakthi free transport project on international book of record
    Similar News
    Next Story
    X