    date_range 7 Sept 2025 7:53 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 7:53 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ്വാ​ശ്ര​യ സം​ഘം വ​നി​ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക്കു​നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം; ക്ഷേ​ത്ര​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സ്

    SIT team searching in Dharmasthala
    ധർമസ്ഥലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന എസ്.ഐ.ടി സംഘം 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ്വാ​ശ്ര​യ സം​ഘ​ത്തി​ലെ വ​നി​താ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും ര​ട്ട​ടി ശ്രീ​ര​ട്ടേ​ശ്വ​ര ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ന​വീ​ൻ ച​ന്ദ്ര ഷെ​ട്ടി ര​ട്ട​ടി​ക്കെ​തി​രെ അ​മാ​സെ​ബൈ​ലു പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മ ര​ക്ഷ​ണ യാ​ത്ര​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ൻ റാ​ട്ട​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ 29കാ​രി ഈ ​മാ​സം ര​ണ്ടി​ന് ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഷെ​ട്ടി ത​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മ​ണി​മാ​ക്കി​യി​ലു​ള്ള വീ​ട് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഷെ​ട്ടി ക​സേ​ര​യി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ ശേ​ഷം, ഷെ​ട്ടി മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി. പോ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, ഷെ​ട്ടി യു​വ​തി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ ഇ​രു​ത്തി, ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച്, ക​വി​ളി​ൽ ചും​ബി​ച്ചു. ഞെ​ട്ടി​പ്പോ​യ യു​വ​തി പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് മ​ത​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​പ​മാ​നം വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​താ​യി സി.​പി.​എം ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. കു​ന്താ​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ കി​ര​ൺ കു​മാ​ർ കോ​ഡ്ഗി, ഷെ​ട്ടി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും കേ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​തി​ജീ​വി​ത ത​ന്നെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ, നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ട​ൻ പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ല്ല​ഗ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

