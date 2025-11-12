Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമംഗളൂരു -ബംഗളൂരു...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 11:31 AM IST

    മംഗളൂരു -ബംഗളൂരു പാതയിൽ ഏഴാമത്തെ ടോൾ പ്ലാസ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ.എച്ച് 75ൽ ഉപ്പിനങ്ങാടിക്കടുത്താണിത്
    മംഗളൂരു -ബംഗളൂരു പാതയിൽ ഏഴാമത്തെ ടോൾ പ്ലാസ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 75ൽ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യിൽ ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് പ​ണി

    പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന ടോൾ പ്ലാ​സ

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ദേശീയപാത 75ൽ ബംഗളൂരുവിനും മംഗളൂരുവിനും ഇടയിലെ വാഹന യാത്രക്കാർ വൈകാതെ അധിക ടോൾ നൽകേണ്ടിവരും. ഉപ്പിനങ്ങാടിക്കടുത്ത ബജത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ബിസി റോഡ്-അദ്ദഹോൾ നാലുവരിപ്പാതയിൽ പുതിയ ടോൾ പ്ലാസ പൂർത്തിയാകുന്നു. പാത നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

    ബജത്തൂരിലെ വലാലുവിനും നീരകട്ടെക്കും ഇടയിലാണ് ടോൾ പ്ലാസ. പ്ലാസയിൽ ഇരുവശത്തും നാല് വീതം എട്ടു വരികൾ ഉണ്ടാകും. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും പ്രത്യേക പാതകളുമുണ്ടാകും. രണ്ടു മാസത്തിനകം പൂർണ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും.

    നിലവിൽ ബംഗളൂരു-മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ ആറ് ടോൾ പ്ലാസയുണ്ട്. അഞ്ചെണ്ണം നെലമംഗലക്കും സകലേഷ് പൂരിനും ഇടയിലും ഒന്ന് ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ ബി.സി റോഡിനടുത്തുള്ള ബ്രഹ്മരകൂട്‌ലുവിലും. ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം ടോൾ നിരക്കുകൾ, പ്രാദേശിക വാഹന ഇളവുകൾ, പിരിവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഏജൻസി തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newstoll plazafinal stages
    News Summary - Seventh toll plaza on Mangaluru-Bengaluru route in final stages
    Similar News
    Next Story
    X