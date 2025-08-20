Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്;...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:15 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്; ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളുൾപ്പെ​ടെ ഏ​ഴുപേർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്; ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളുൾപ്പെ​ടെ ഏ​ഴുപേർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്കം ഏ​ഴു പേ​രെ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഉ​ടു​പ്പി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​മ​നീ​ഷാ​ണ് (34) ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ണി​പ്പാ​ലി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ്, എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ്പ​ന​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ഴു​പേ​രെ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ഷ് (28), വി​പി​ൻ (32), ബി​പി​ൻ (24), അ​ഖി​ൽ (26) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം വി​ദ്യാ​ര​ത്ന ന​ഗ​റി​ലെ മ​നീ​ഷി​ന്റെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് .653 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ, ക്ര​ഷ​ർ, പ​ണം, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഈ​ശ്വ​ര ന​ഗ​ര​യി​ലെ ഒ​രു വാ​ട​ക മു​റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഫ്ഷി​ൻ (26), ഉ​ടു​പ്പി​യി​ലെ ശി​വ​നി​ധി ആ​ചാ​ര്യ (20) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 1.237 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്, 0.038 ഗ്രാം ​എ​ൽ.​എ​സ്.​ഡി സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മ​ണി​പ്പാ​ലി​ലും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drug Traffickingmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Seven people, including two Malayalis, arrested for drug trafficking
    Similar News
    Next Story
    X