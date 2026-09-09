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    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി: 6000 ക്യു ​സെ​ക്സ് വെ​ള്ളം ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് ന​ല്‍ക​ണം

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    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി: 6000 ക്യു ​സെ​ക്സ് വെ​ള്ളം ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് ന​ല്‍ക​ണം
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​വേ​രി ന​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തി​ദി​നം 6,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് വെ​ള്ളം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​വേ​രി ജ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​സ​മി​തി (സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എ) ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. വി​നീ​ത് ഗു​പ്ത​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. കാ​വേ​രി ത​ട​ത്തി​ലെ മ​ഴ​യും വി​ള​വി​ന്‍റെ സ്ഥി​തി​യും ക​മ്മി​റ്റി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ ബി​ലി​ഗു​ണ്ടു​ലു​വി​ൽ 6,000 ക്യു​സെ​ക്സ് വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തെ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ മ​ണ്‍സൂ​ണ്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​റാ​യ​തി​നാ​ല്‍ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജ​ലം തു​റ​ന്നു വി​ടു​ന്ന​ത് വ​ര​ള്‍ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ക​ര്‍ണാ​ട​ക വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി നി​രാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ചെ​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Setback for Karnataka: Must release 6,000 cusecs of water to Tamil Nadu
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