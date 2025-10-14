Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Oct 2025 9:22 AM IST
    14 Oct 2025 9:22 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തിയുടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പി​ഴ​വ്

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യു​ടേ​താ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ഗു​രു​ത​ര പി​ഴ​വു​ക​ൾ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യു​ടേ​താ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. മ​തി​യാ​യ ഡേ​റ്റ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ഇ​ല്ലാ​തെ ഡി.​പി.​ആ​ർ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പാ​ന​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (സി​വി​ൽ) സി​ദ്ധ​ന​ഗൗ​ഡ ഹെ​ഗാ​ര​ഡ്ഡി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​തെ​ക്ക് ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട തു​ര​ങ്കം ന​മ്മ മെ​ട്രോ ലൈ​നി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​ട​ന്നു​പോ​കും.

    സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്ര​പേ​ർ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ ഡേ​റ്റ​യി​ല്ല. ഗ​താ​ഗ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ആ​ഘാ​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ, സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത, ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക രേ​ഖ​ക​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഡി.​പി.​ആ​റി​ൽ ഇ​ല്ല. പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നും റാ​മ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​പ​രി​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തു​ര​ങ്ക ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ല​യി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​എം.​എ​ൽ.​ടി.​എ) അ​വ​ലോ​ക​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) ഡി.​പി.​ആ​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക ട്രാ​ഫി​ക് ഡേ​റ്റ​യോ ത​ത്സ​മ​യ സ​ർ​വേ​ക​ളോ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

