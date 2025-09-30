Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:51 AM IST

    ‘ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പു​ത്ത​ൻ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ’

    പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ‘ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പു​ത്ത​ൻ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ’
    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​റി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പു​ത്ത​ൻ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഹോ​ളി ക്രോ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലെ പു​ത്ത​ൻ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തെ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി സെ​മി​നാ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.സി​നി​മ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​പ്പം, ച​ല​ച്ചി​ത്രം എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ന​യും ഭാ​ഷ​യും വ്യാ​ക​ര​ണ​വും മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു. ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ക​ലാ​പ​ര​വും അ​തേ​സ​മ​യം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​ണ്.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി പോ​ലു​ള്ള സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രും​കാ​ല​ത്ത് സി​നി​മ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് മാ​തൃ​ക​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യേ​ക്കാം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ർ ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. പി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ്, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള, സു​ജി​ത്ത് ബാ​ബു, വാ​ജി​ദ്, ഇ.​ആ​ർ. പ്ര​ഹ്ലാ​ദ​ൻ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചേ​ന്ന​ര, പി.​പി. പ്ര​ക​ൽ​പ്, പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ്, ക​ൽ​പ​ന പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

