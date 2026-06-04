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    Metro
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 9:14 AM IST

    അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും, രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ആശീർവാദവും തേടി

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    അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും, രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ആശീർവാദവും തേടി
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    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മാ​താ​വ് ഗൗ​ര​മ്മ​യു​ടെ പാ​ദ​വ​ന്ദ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​താ​വ് ഗൗ​ര​മ്മ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും ക​രു​ത്ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ് ന​വ​തി പി​ന്നി​ട്ട അ​മ്മ​യു​ടെ പാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ടു​വ​ന്ദി​ച്ചു. ന​ന്നാ​യി വ​രൂ എ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു ജീ​വാ​മൃ​തം ഇ​ല്ല 64കാ​ര​നാ​യ ഡി.​കെ​ക്ക്.

    സി.​ബി.​ഐ, ഐ.​ടി, ഇ​ഡി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം വീ​ട്ടി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ 2020 കാ​ലം മ​ക​നെ കൊ​ടും കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ​പോ​ലെ പി​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​​യ​പ്പോ​ൾ ആ ​അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്കു​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. "അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​നോ​ട് അ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കാം.

    അ​താ​വും ഇ​ട​ക്കി​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നെ​യും കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക. വെ​ള്ള​വും ആ​ഹാ​ര​വും ത​ന്നാ​ൽ മ​തി"-​എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഗൗ​ര​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.93കാ​ര​നാ​യ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി. ദേ​വ ഗൗ​ഡ​യെ ശി​വ​കു​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന് ക​ണ്ടു. ജെ​ഡി​എ​സ് ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യും ആ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്റെ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വു​മാ​യ 83കാ​ര​ൻ ബി.​എ​സ്. യ​ദ്യൂ​ര​പ്പ, മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ എ​ന്നി​വ​രേ​യും ശി​വ​കു​മാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

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    TAGS:KarnatakaDK Shivakumarmetro newsBengaluru
    News Summary - Seeking blessings from mother, forgetting politics
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