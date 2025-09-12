Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Sept 2025 8:40 AM IST
    12 Sept 2025 8:40 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ഉ​ദ്യാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    Karnataka Forest Minister Eshwar Khandre
    ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ണ്ഡ്രെ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ന്‍റോ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ള​നി​യി​ലെ എ​ട്ട​ര ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ഉ​ദ്യാ​ന​മാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ല്‍ ഗാ​ന്ധി കൃ​ഷി വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ന്ദ്രം (ജി.​കെ.​വി.​കെ) ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ഉ​ദ്യാ​ന​മാ​ണ്.റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശം വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ന്‍ റെ​യി​ല്‍ ലാ​ന്‍ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും ആ​ക്റ്റി​വി​സ്റ്റു​ക​ളും ‘പ​രി​സ​ര​ക്കാ​ഗി നാ​വു’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ​ച്ച​പ്പ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശം പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​നം മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ണ്ഡ്രെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    15,000 ആ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ല്‍ 50 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള 371 ഓ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

