    date_range 28 Sept 2025 9:11 AM IST
    ക​ണ്ണീ​ര​ണി​ഞ്ഞ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​മാ​യി കു​ടും​ബം; ഷാ​ദി​ൽ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ

    മ​ല​യാ​ളി ബാ​ല​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​തം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വീ​ട്ടു​കാ​ര​റി​യാ​തെ നാ​ടു​വി​ട്ടു​പോ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ബാ​ല​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​തം. മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ ച​മ്ര​വ​ട്ടം പു​തു​പ്പ​ള്ളി ന​മ്പ്രം നീ​റ്റി​യാ​ട്ടി​ൽ സ​ക്കീ​ർ- സു​ബൈ​ദ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ദി​ലി​നെ​യാ​ണ് (15) ഈ ​മാ​സം 22 മു​ത​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​യ ഷാ​ദി​ൽ തി​​രൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ- യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ക​യ​റി പി​റ്റേ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ബാ​ല​ൻ യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രം എ.​പി.​എം.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഷാ​ദി​ലി​​ന്റെ മി​സി​ങ് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു സം​ഘം യു​വാ​ക്ക​ളും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രം റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സി​ലും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്കും യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ല​നെ കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം തേ​ടി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​നം ല​ഭി​ച്ച സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, മു​ണ്ടും ക​റു​ത്ത ഷ​ർ​ട്ടു​മാ​ണ് വേ​ഷം.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ദി​ലി​നെ കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ 8861400250, 9544773169, 9656030780 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    News Summary - Search intensifies in Bengaluru to find missing boy from chamravattom
