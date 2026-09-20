ജൈവ ഊർജ വികസനത്തിൽ കർണാടക-തെലങ്കാന സഹകരണം നിർണായകം: എസ്.ഇ. സുധീന്ദ്രtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ജൈവ ഊർജ രംഗത്ത് കർണാടകയും തെലങ്കാനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സംസ്ഥാന ബയോ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് (KSBDB) ചെയർമാൻ എസ്.ഇ. സുധീന്ദ്ര, തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക്കയുമായി ചർച്ച നടത്തി.
സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനം, വാണിജ്യവൽക്കരണം, ഗവേഷണവും നവീകരണവും, ജൈവ ഊർജ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ കർണാടകയും തെലങ്കാനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി.
ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ശേഷികളും അവസരങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക പുരോഗതി, വ്യവസായ സഹകരണം എന്നിവക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാനാകുമെന്നും, അത് ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുമെന്നും ഇരുനേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജൈവഊർജ മേഖലയിലെ വികസനസാധ്യതകൾ, ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തർസംസ്ഥാന സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനും മേഖലയുടെയാകെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി KSBDB നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.
കർണാടക ബയോ എനർജി ബോർഡ് മുന്നോട്ടുവച്ച വിവിധ സഹകരണ സാധ്യതകൾ ധനകാര്യ, ആസൂത്രണ, ഊർജ വകുപ്പുകളുടെ കൂടി ചുമതലയുള്ള ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക ശ്രദ്ധാപൂർവം വിലയിരുത്തുകയും ജൈവ ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കർണാടകയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപനമുണ്ടാക്കി നിർദിഷ്ട സഹകരണ മേഖലകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. സതീഷ് ചുക്കപ്പള്ളി, KSBDബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ ഡോ. ഷിജു സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരടക്കം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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