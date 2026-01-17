Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    17 Jan 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 9:04 AM IST

    സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം: ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​മ​ണി​പ്പാ​ൽ കോ​യി​ൻ സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാണ് കവർന്നത്
    സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം: ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അറസ്റ്റിലായവർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ണി​പ്പാ​ൽ കോ​യി​ൻ സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​രെ മ​ണി​പ്പാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ശി​വ​മോ​ഗ ഭ​ദ്രാ​വ​തി ബി.​എ​ൻ. കി​ര​ൺ (32), ശി​വ​മോ​ഗ, ദു​ര​ന​മ​ല്ലി എ​ൻ. യോ​ഗേ​ഷ് നാ​യ​ക് (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഹെ​ർ​ഗ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ദീ​പ് സാ​ല്യ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ട്ട​ർ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​മ​ണി​പ്പാ​ൽ കോ​യി​ൻ സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ട്ട​ർ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കി​ര​ൺ നേ​ര​ത്തേ മ​ണി​പ്പാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണി​പ്പാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡി.​ടി. പ്ര​ഭു, മ​ണി​പ്പാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷ് പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ബി.​എം. അ​നി​ൽ, എ​സ്.​എ​ൻ. അ​ക്ഷ​യ കു​മാ​രി, സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത്, ചേ​ത​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ, ര​വി​രാ​ജ്, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

