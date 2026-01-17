സ്കൂട്ടർ മോഷണം: രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: മണിപ്പാൽ കോയിൻ സർക്കിളിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ച രണ്ടുപേരെ മണിപ്പാൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശിവമോഗ ഭദ്രാവതി ബി.എൻ. കിരൺ (32), ശിവമോഗ, ദുരനമല്ലി എൻ. യോഗേഷ് നായക് (22) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ഹെർഗ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രദീപ് സാല്യന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂട്ടർ ആഗസ്റ്റ് 30ന് മണിപ്പാൽ കോയിൻ സർക്കിളിന് സമീപത്തുനിന്ന് കവർന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്കൂട്ടർ കണ്ടെടുത്തു. കിരൺ നേരത്തേ മണിപ്പാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരാതിയെ തുടർന്ന് മണിപ്പാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
ഡിവൈ.എസ്.പി ഡി.ടി. പ്രഭു, മണിപ്പാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷ് പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി.എം. അനിൽ, എസ്.എൻ. അക്ഷയ കുമാരി, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ വിശ്വജിത്ത്, ചേതൻ, അജ്മൽ, രവിരാജ്, മഞ്ജുനാഥ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
