Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമണൽ കയറ്റിയ ടിപ്പർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST

    മണൽ കയറ്റിയ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    accident
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ബുധനാഴ്ച ഹംഗളൂരുവിലെ യൂനിറ്റി ഹാളിന് സമീപം മണൽ നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. ബീജാഡി സ്വദേശി ബീജാഡി കൃഷ്ണമൂർത്തി അഡിഗയാണ് (55) മരിച്ചത്. കുന്താപുരത്തുനിന്ന് കോട്ടേശ്വരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. തലക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അഡിഗള സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. കുന്താപുരം ട്രാഫിക് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident NewsTipper lorryscooter rider
    News Summary - Scooter rider dies after being hit by sand-laden tipper lorry
    Similar News
    Next Story
    X