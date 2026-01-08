മണൽ കയറ്റിയ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST
Updated Ondate_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST
മണൽ കയറ്റിയ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Scooter rider dies after being hit by sand-laden tipper lorry
മംഗളൂരു: ബുധനാഴ്ച ഹംഗളൂരുവിലെ യൂനിറ്റി ഹാളിന് സമീപം മണൽ നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. ബീജാഡി സ്വദേശി ബീജാഡി കൃഷ്ണമൂർത്തി അഡിഗയാണ് (55) മരിച്ചത്. കുന്താപുരത്തുനിന്ന് കോട്ടേശ്വരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. തലക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അഡിഗള സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. കുന്താപുരം ട്രാഫിക് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
