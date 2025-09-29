Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ സൈ​ബ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:31 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇരയാ​യി; 8.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക  ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​നി​താ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​യെ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ 8.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. ഐ.​ഐ.​എ​സ്‌.​സി ന്യൂ ​ഹൗ​സി​ങ് കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​സ​ന്ധ്യ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​അ​പ​രി​ചി​ത​ൻ ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ 17 കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ വി​ളി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ അ​വ​ർ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്നും സി.​ബി.​ഐ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ​മാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് 8.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police Stationhuman traffickingciberscientistLatest News
    News Summary - Scientist falls victim to cyber fraud; loses Rs 8.8 lakh
    Similar News
    Next Story
    X