    date_range 19 Sept 2025 9:47 AM IST
    date_range 19 Sept 2025 9:47 AM IST

    ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ൽ സു​പ്രീം ഇ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും

    സുപ്രീം കോടതി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ഉ​ത്സ​വം ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് സ്റ്റേ ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ എം.​പി പ്ര​താ​പ് സിം​ഹ​യും മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​ധി ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 15നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മോ നി​യ​മ​പ​ര​മോ ആ​യ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​നു മു​ഷ്​​താ​ഖി​നെ ദ​സ​റ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്​ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി, വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​മു​ണ്ഡി​ഹി​ൽ​സി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് പൊ​ലീ​സ്​ ത​ട​ഞ്ഞു. ബാ​നു മു​ഷ്​​താ​ഖി​ന്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:Mysuru DasaraSupreme CourtBanu Mushtaq
    News Summary - SC to hear petition against Dasara invitation to Banu Mushtaq today
