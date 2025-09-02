എസ്.ബി.ഐ മാൽപെ ശാഖയിൽ 73 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്text_fields
മംഗളൂരു: എസ്.ബി.ഐ മാൽപെ ശാഖക്കെതിരെ 73 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസ് മാൽപെ പൊലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വ്യാജരേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചാണിത്. മാൽപെയിലെ എസ്.ബി.ഐ ബ്രാഞ്ചിൽനിന്ന് 73,00,000 രൂപ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് എസ്.ബി.ഐക്ക് ലഭിച്ച ഇ-മെയിലിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്: സമുദ് സുവർണ (നന്തൂർ നിവാസി), ഷർമിള എസ്. (മൂലൂർ നിവാസി), സുശാന്ത് ടിംഗലയ (കൊടി നിവാസി), എം. രാമനാഥ് (മംഗളൂരു ബോണ്ടേൽ നിവാസി), സദാനന്ദ ജി. റാവു (കുഞ്ഞാലു നിവാസി) എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.
ആഗസ്റ്റ് 25ന് എസ്.ബി.ഐ മുംബൈ ബ്രാഞ്ച് മാൽപെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ രാജേഷ് ഗണപതിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടി. ആഗസ്റ്റ് 26ന് ശ്രീ ഗണപതി തർക്കത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള അത്തരമൊരു അഭ്യർഥന മാൽപെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി പിന്നീട് ഇ-മെയിൽ വഴി മറുപടി നൽകി. ആഗസ്റ്റ് 11നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ, അന്നത്തെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ മീര പല്ലവി ടി.എച്ച് എന്നയാൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും ഒത്തുചേർന്ന് വ്യാജരേഖകൾ നിർമിക്കുകയും 73,00,000 രൂപ വഞ്ചനാപരമായി കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ നിലവിൽ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരുകയാണ്. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പങ്കാളികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എസ്.ബി.ഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
