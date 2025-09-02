Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:58 AM IST

    എ​സ്.​ബി.​ഐ മാ​ൽ​പെ ശാ​ഖ​യി​ൽ 73 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ്

    SBI Malpe branch defrauded
    മം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​ബി.​ഐ മാ​ൽ​പെ ശാ​ഖ​ക്കെ​തി​രെ 73 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ് മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണി​ത്. മാ​ൽ​പെ​യി​ലെ എ​സ്.​ബി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് 73,00,000 രൂ​പ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ഹൗ​സി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്.​ബി.​ഐ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഇ-​മെ​യി​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്: സ​മു​ദ് സു​വ​ർ​ണ (ന​ന്തൂ​ർ നി​വാ​സി), ഷ​ർ​മി​ള എ​സ്. (മൂ​ലൂ​ർ നി​വാ​സി), സു​ശാ​ന്ത് ടിം​ഗ​ല​യ (കൊ​ടി നി​വാ​സി), എം. ​രാ​മ​നാ​ഥ് (മം​ഗ​ളൂ​രു ബോ​ണ്ടേ​ൽ നി​വാ​സി), സ​ദാ​ന​ന്ദ ജി. ​റാ​വു (കു​ഞ്ഞാ​ലു നി​വാ​സി) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​എ​സ്.​ബി.​ഐ മും​ബൈ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​ൽ​പെ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ഗ​ണ​പ​തി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​ശ്രീ ഗ​ണ​പ​തി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ണ്ട് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റി​നു​ള്ള അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​ൽ​പെ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഹൗ​സി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി പി​ന്നീ​ട് ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11നും ​ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22നും ​ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, അ​ന്ന​ത്തെ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ മീ​ര പ​ല്ല​വി ടി.​എ​ച്ച് എ​ന്ന​യാ​ൾ മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും 73,00,000 രൂ​പ വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്.​ബി.​ഐ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:SBImetro newsdefraudedLatest NewsBanglore News
    News Summary - SBI Malpe branch defrauded of Rs 73 lakh
