    Metro
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST

    ‘സ​ത്യ​മേ​വ ജ​യ​തേ’ വീ​ണ്ടും അ​ര​ങ്ങി​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ത്യ​മേ​വ ജ​യ​തേ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് അ​ള്‍സൂ​രി​ലെ ആ​ര്‍.​ബി.​എ.​എ​ന്‍.​എം ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ല്‍ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റും. പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മാ​യ ‘സ​ത്യ​മേ​വ ജ​യ​തേ’​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ക​ല​യു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ സ്വ​ന്തം ക​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​മൂ​ഹ നി​ർ​മി​തി​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ക​ല​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്‘​സ​ത്യ​മേ​വ ജ​യ​തേ’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഊ​രാ​ളി സം​ഗീ​ത ട്രൂ​പ്, എം.​ഡി പ​ല്ല​വി​യും ബ്രൂ​സ്‍ലി മ​ണി​യും ​ന​യി​ക്കു​ന്ന കാ​യ​ക, വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തും ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി വ​ന്ന​തു​മാ​യ വാ​യ്ത്താ​രി​ക​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ൽ​ബു​ർ​ഗി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലി എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ആ​ര്‍.​ബി.​എ.​എ​ന്‍.​എം ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്കി​റ്റ്, ഏ​ഴി​ന് കാ​യ​ക, 8.30ന് ​ഊ​രാ​ളി, 10ന് ​ക​ല​ബു​ര്‍ഗി ക​ലാ മ​ണ്ഡ​ലി എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി 12ന് ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 9448274373, 959000889 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

