Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ​രി​ഗെ മി​ത്ര മൊ​ബൈ​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:51 AM IST

    സ​രി​ഗെ മി​ത്ര മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​രി​ഗെ മി​ത്ര മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    സ​രി​ഗെ മി​ത്ര എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം.​എ​സ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ഗ​താ​ഗ​ത, മു​സ്രാ​യി മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ‘സ​രി​ഗെ മി​ത്ര’ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം.​എ​സ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ജി​യോ-​ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഹാ​ജ​ർ സം​വി​ധാ​നം, പ്ര​തി​മാ​സ ഹാ​ജ​ർ, പ്രൊ​ഫൈ​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വി​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, നോ​മി​നി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ക്‌​സ​സ്, പ്ര​തി​മാ​സ പേ​സ്ലി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഒ​റ്റ-​ക്ലി​ക്ക് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ്, ലീ​വ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ, അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​പ്പി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ക്രം പാ​ഷ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (പി.​ആ​ന്‍ഡ്.​വി) ഡോ.​കെ. ന​ന്ദി​നി​ദേ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mobile applaunches mobile appTechnology
    News Summary - Sarige Mitra mobile app launched
    Similar News
    Next Story
    X