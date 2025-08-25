Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 10:24 AM IST
    25 Aug 2025 10:24 AM IST

    സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Sargadhara Samskarika Committee
    ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ (പ്ര​സി.), അ​നി​ത ച​ന്ത്രോ​ത്ത്​ (സെ​ക്ര.)

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഇ​ന്ദി​ര​ബാ​ല​ൻ (പ്ര​സി.), കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), അ​നി​ത ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് (സെ​ക്ര.), പ്ര​സാ​ദ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ശ്രീ​ജേ​ഷ് (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ, പി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഷാ​ജി അ​ക്കി​ത്ത​ടം, സേ​തു​നാ​ഥ്, വി.​കെ. വി​ജ​യ​ൻ, മ​നോ​ജ്‌, ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, സു​ധ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി, ര​തി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

