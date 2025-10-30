Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം ന​വം​ബ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:36 AM IST

    സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം ന​വം​ബ​ർ 16ന്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാം അ​ധ്യാ​യം
    സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം ന​വം​ബ​ർ 16ന്
    cancel
    camera_alt

    ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ, അ​നു​രാ​ധ നാ​ല​പ്പാ​ട്, എസ്. സ​ജി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഈ​സ്റ്റ്‌ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ഇ.​സി.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ് ഇ.​സി.​എ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രു​മാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ, സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ണാ​റ​ശാ​ല, എ​സ്. സ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. 125 എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ ര​ച​ന​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ 510 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള ‘സു​ര​ഭി​ലം’ എ​ന്ന ര​ച​നാ​സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തും.

    ക​വ​യി​ത്രി ബാ​ലാ​മ​ണി​യ​മ്മ​യു​ടെ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​പു​ത്രി​യു​മാ​യ അ​നു​രാ​ധ നാ​ല​പ്പാ​ട് ആ​ദ്യ​പ്ര​തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, സാ​ഹി​ത്യാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ, ക​ർ​ണാ​ട​ക-​കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളു​ടെ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി​മാ​രാ​യ എ.​ആ​ർ. ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റ്, ജി​ജ ഹ​രി​സി​ങ്, സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ പ്ര​കാ​ശ് ബാ​രെ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളി റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, പീ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ്, പി. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ർ, കൈ​ര​ളീ നി​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, ഇ.​സി.​എ. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വേ​ണു ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​രാ​ജ് മേ​നോ​ൻ, സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് അ​ല​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ചേ​രും. പു​സ്ത​ക​മേ​ള, പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ 21 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 9591922522.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bangalore News
    News Summary - sarga sangamam will be held on 16nth october
    Similar News
    Next Story
    X