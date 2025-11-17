Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:19 AM IST

    സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ ര​ച​ന​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ 510 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള ‘സു​ര​ഭി​ലം’ ര​ച​നാ​സ​മാ​ഹാ​രം ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ​സ്റ്റ്‌ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച സ​ർ​ഗ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ.​സി.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വേ​ണു ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. 125 എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ ര​ച​ന​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ 510 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള ‘സു​ര​ഭി​ലം’ എ​ന്ന ര​ച​നാ​സ​മാ​ഹാ​രം ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​നു​രാ​ധ നാ​ല​പ്പാ​ട് ആ​ദ്യ​പ്ര​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ർ, മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി മാ​രാ​യ എ.​ആ​ർ. ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റ്, ജി​ജ ഹ​രി​സി​ങ്, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളി റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, പീ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ്, പി. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ഐ.​ആ​ർ.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ഇ.​സി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​രാ​ജ് മേ​നോ​ൻ, സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് അ​ല​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​ന്ത​ള​മാ​യി​രു​ന്നു നി​രൂ​പ​ക​ൻ. പു​സ്ത​ക​മേ​ള, പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ 21 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Sarga SangamamBangalore News
