Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദക്ഷിണ കന്നടയിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:01 AM IST

    ദക്ഷിണ കന്നടയിൽ സംക്രാന്തി അവധി വ്യാഴാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ മകര സംക്രാന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ അവധിയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ജനുവരി 15ന് അവധി ആചരിക്കുമെന്നും ജില്ല ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലയിൽ മകര സംക്രാന്തി ബുധനാഴ്ച ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി 14ന് പകരം ജനുവരി 15ന് സർക്കാർ അവധി നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

    സ്പീക്കർ യു.ടി. ഖാദറും ജില്ല ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവുവും വിഷയം സർക്കാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുകയും ജനുവരി 14ന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകവേ, ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ എച്ച്.വി. ദർശൻ സ്പീക്കർ ഇക്കാര്യം തന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തതായും സർക്കാറിന് ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ അയക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായും പറഞ്ഞു.

    എന്നാൽ, ജനുവരി 14ന് അവധി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക അഭ്യർഥനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അവധി മാറ്റാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, അതനുസരിച്ച്, ജനുവരി 15ന് സർക്കാർ അവധി തുടരും. അതേസമയം, ചില സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Holidaydakshina kannadaSankranti
    News Summary - Sankranti holiday in Dakshina Kannada is on Thursday
    Similar News
    Next Story
    X