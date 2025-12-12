Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    12 Dec 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 10:01 AM IST

    കശാപ്പുകാരന് പശുവിനെ വിറ്റു; സംഘ് പരിവാർ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

    കശാപ്പുകാരന് പശുവിനെ വിറ്റു; സംഘ് പരിവാർ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ
    ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ർ​ക്ക​ള റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ന​ല്ലൂ​രി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത അ​റ​വു​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ശു​വി​നെ​യും കി​ടാ​വി​നെ​യും വി​റ്റ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ന്നു മ​ടി​വാ​ള എ​ന്ന ശി​വ​പ്ര​സാ​ദാ​ണ് (28) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 12ന് ​കാ​ർ​ക്ക​ള റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ല്ലൂ​രി​ൽ വീ​ട് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത്, അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ശാ​പ്പ് ശാ​ല ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ബ​ജ്‌​റം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    പ​ശു​വി​നെ​യും കി​ടാ​വി​നെ​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ അ​റു​ത്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദാ​ണ് പ​ശു​വി​നെ​യും കി​ടാ​വി​നെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​റ്റ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വാ​ങ്ങി ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് പി​ന്നീ​ട് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:cow slaughterArrestBangalore News
    News Summary - sangh parivar activist arrested for selling cow for slaughter
