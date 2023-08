cancel camera_alt പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ച​ന്ദ​ന​ത്ത​ടി​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 125 കി​ലോ​ഗ്രാം ര​ക്ത ച​ന്ദ​നം ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി വെ​നൂ​രി​ന​ടു​ത്ത ക​രി​മ​ണ​ലു​വി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​ന​വി​ഭാ​ഗം സി.​ഐ.​ഡി സം​ഘം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പി​ടി​കൂ​ടി. ലോ​റി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗു​രു​വ​യ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി കെ.​വി. ദീ​ക്ഷി​ത് (34), മാ​വി​ന​ക്ക​ട്ട​യി​ലെ എം.​എ. ഖാ​ലി​ദ് (39) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. എ. ​സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്ന​യാ​ൾ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ച​ന്ദ​ന​ത്തി​ന് 6.50 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രും. പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ച​ന്ദ​ന​വും വെ​നൂ​ർ വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സി.​ഐ.​ഡി എ.​എ​സ്.​ഐ ജാ​ന​കി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വെ​നൂ​ർ മേ​ഖ​ല വ​നം ഓ​ഫി​സ​ർ മ​ഹിം ജ​ന്നു കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

Sandalwood worth six and a half lakhs was seized; Two people are under arrest