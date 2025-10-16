Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    16 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:49 AM IST

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​നം; കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​സം​ഗ​മം

    bangalore Samastha Coordination Committee
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സ​മ​സ്ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സ​മ​സ്ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​സം​ഗ​മം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    20 വ​രെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കും. 33,313 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. ത​ഹി​യ ഫ​ണ്ട്, ക്യാ​മ്പ്, സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന ശ​താ​ബ്ദി സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു.

    മു​സ്ത​ഫ അ​ശ്റ​ഫി ക​ക്കു​പ്പ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹു​സ്സൈ​നാ​ർ ഫൈ​സി, മു​സ്ത​ഫ ഹു​ദ​വി, സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ, താ​ഹി​ർ മി​സ്ബാ​ഹി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ടാ​ളി, സു​ബൈ​ർ കാ​യ​ക്കൊ​ടി, ഹം​സ ഫൈ​സി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മൗ​ല​വി, സ​ലിം കൂ​ളി​ങ് ടെ​ക്, ഇ​സ്മി​ൽ സെ​യ്നി, അ​ബ്ബാ​സ് ശി​വാ​ജി ന​ഗ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ല​യ​മ്മ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഈ​റോ​ത്, അ​ർ​ഷാ​ദ് യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രം, യൂ​സു​ഫ് ഫൈ​സി മാ​ർ​ത്താ​ഹ​ള്ളി, സ​ലാം മാ​ർ​കം റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​ഹൈ​ൽ ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​എ​ച്ച്. ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakageneral meetingBanglore
    News Summary - Samastha Centenary General Meeting
