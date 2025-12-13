Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:53 AM IST

    'സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കും’

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കും’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പി. ​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​നം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ​മ​സ്ത പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നോ​ർ​ത്ത് റേ​ഞ്ച് ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ഹി​യ്യ ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ സ​മ​സ്ത​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. സം​രം​ഭം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​നി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു നേ​ർ​ത്ത് റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹു​സൈ​നാ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്റ​ഫ് മ​ല​യ​മ്മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - samastha 100th anniversary
