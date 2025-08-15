Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:58 AM IST

    ‘സ​മ​ർ​പ്പ​ണം’​ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം ഇ​ന്ന്

    ‘സ​മ​ർ​പ്പ​ണം’​ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം ഇ​ന്ന്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ത്മ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ​മ​ർ​പ്പ​ണം’​ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു മ്യൂ​സി​യം റോ​ഡ് സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ക​ൺ​സ​ർ​ട് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    റി​ട്ട. എ​യ​ർ മാ​ർ​ഷ​ൽ കെ.​സി. ക​രി​യ​പ്പ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. ​സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​വ. ഫാ. ​നോ​ർ​വി​ൻ പെ​രീ​റ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​വും. ഡോ. ​മോ​ളി അ​ബ്ര​ഹാം, മീ​ന ക​രി​യ​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ര​ന്യ വി​വേ​ക്, ശ്രേ​യ ശ്രീ​ജി​ത്, എ​സ്. ഭാ​ർ​ഗ​വി, ല​ക്ഷ്മി മേ​നോ​ൻ, വി.​എ​സ്. ഗാ​ഥ, ഐ​ശ്വ​ര്യ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും.

