കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഫാരി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു

കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഫാരി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്യജീവി സഫാരികൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോള കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഫാരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമേണ പുനരാരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന വന്യജീവി ബോർഡ് (എസ്.ബി.ഡബ്ല്യു.എൽ) ശിപാർശ ചെയ്തു. പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ട് റിസർവുകളിലെയും സഫാരി വാഹനങ്ങളുടെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി പഠിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കാനും ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നിരവധി എസ്.ബി.ഡബ്ല്യു.എൽ അംഗങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപജീവനമാർഗങ്ങളിൽ നിരോധനം ചെലുത്തുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വനം മന്ത്രി ഈശ്വർ ബി. ഖന്ദ്രെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഫാരികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം തേടണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
മൈസൂരു, ചാമരാജനഗർ മേഖലകളിൽ കടുവകളുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കബനി (നാഗർഹോള), ബന്ദിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഫാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർഷക ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റു സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത് മന്ത്രി ഖന്ദ്രെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു.
അതിനുശേഷം, രണ്ട് ജില്ലകളിലെയും വിനോദസഞ്ചാരം ഗണ്യമായി തകർന്നു. സഫാരി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി തുടരുന്നു. വകുപ്പുകളുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു. കരാർ തൊഴിലാളികൾ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കലും ജോലി അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നേരിടുന്നു. ഗൈഡുകൾ, ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാർ, സഫാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വിൽപനക്കാർ എന്നിവരെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
സഫാരി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ ഉപജീവനമാർഗത്തെ നിരോധനം ബാധിച്ചതായി ഗുണ്ടൽപേട്ട് എം.എൽ.എയും എസ്.ബി.ഡബ്ല്യു.എൽ അംഗവുമായ ഗണേഷ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. വന്യജീവികൾ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി സഫാരികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും കർണാടകയുടെ വനം, വന്യജീവി അംബാസഡറുമായ അനിൽ കുംബ്ലെ ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞു. സഫാരി റൂട്ടുകൾ വനമേഖലയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഫാരി വാഹനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ - ഹോൺ മുഴക്കുന്നതും ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുടെ തിളക്കവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ - വന്യജീവികളെ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് കർഷകർ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ മന്ത്രി ഖന്ദ്രെ അറിയിച്ചു. ഇത് ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലിന്റെ ആവശ്യകതയെ അടിവരയിടുന്നു.
ഡിസംബർ നാലിന് മൈസൂരു ഹോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, മൈസൂരു ട്രാവൽസ് അസോസിയേഷൻ, സ്കാൽ ഇന്റർനാഷനൽ മൈസൂരു എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളും സഫാരിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും മൈസൂരുവിൽ സംയുക്ത വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തി നിരോധനത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സഫാരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് അവർ സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ജില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വന്യജീവി സഫാരികൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് മേഖലയിലെ പുതുവത്സര ടൂറിസം വരുമാനത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാ വർഷവും ബന്ദിപ്പൂരിലെയും കബനിയിലെയും ജംഗ്ൾ ലോഡ്ജുകളും റിസോർട്ടുകളും ഉത്സവ സീസണിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണമായും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സന്ദർശകരും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ താമസം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അനുഭവം.
എന്നാൽ, ഈ വർഷം രണ്ട് റിസോർട്ടുകളിലെയും താമസക്കാരുടെ എണ്ണം വെറും 29 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകളും ഗണ്യമായ നഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസം ബിസിനസുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ആഘാതം വ്യാപിച്ചു.
