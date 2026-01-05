Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Jan 2026 9:13 AM IST
    കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഫാരി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ഫാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ, നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ള ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഫാ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മേ​ണ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വ​ന്യ​ജീ​വി ബോ​ർ​ഡ് (എ​സ്‌.​ബി.‌​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ) ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ര​ണ്ട് റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ലെ​യും സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി എ​സ്‌.​ബി.‌​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ടൂ​റി​സ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​നം മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ബി. ​ഖ​ന്ദ്രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ഫാ​രി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ദ​ഗ്ധാ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ബ​നി (നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ള), ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഖ​ന്ദ്രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം, ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം ഗ​ണ്യ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ശ​മ്പ​ളം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ലും ജോ​ലി അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​യും നേ​രി​ടു​ന്നു. ഗൈ​ഡു​ക​ൾ, ജീ​പ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, സ​ഫാ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    സ​ഫാ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രാ​മീ​ണ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ത്തെ നി​രോ​ധ​നം ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ​യും എ​സ്.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഗ​ണേ​ഷ് പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​വും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വ​നം, വ​ന്യ​ജീ​വി അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ അ​നി​ൽ കും​ബ്ലെ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഫാ​രി റൂ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ - ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​തും ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ തി​ള​ക്ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ - വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ മ​ന്ത്രി ഖ​ന്ദ്രെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് മൈ​സൂ​രു ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, മൈ​സൂ​രു ട്രാ​വ​ൽ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, സ്‌​കാ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മൈ​സൂ​രു എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ഫാ​രി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ സം​യു​ക്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​കൂ​ല ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. സ​ഫാ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ജി​ല്ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ഫാ​രി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​ര ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ലെ​യും ക​ബ​നി​യി​ലെ​യും ജം​ഗ്ൾ ലോ​ഡ്ജു​ക​ളും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ൽ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ താ​മ​സം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​നു​ഭ​വം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വെ​റും 29 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഗ​ണ്യ​മാ​യ ന​ഷ്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൂ​റി​സം ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം വ്യാ​പി​ച്ചു.

