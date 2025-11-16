Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:03 AM IST

    തി​മ്മ​ക്ക​ക്ക് പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ വി​ട നൽകി

    തി​മ്മ​ക്ക​ക്ക് പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ വി​ട നൽകി
    ബംഗളൂരു: അന്തരിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക സാലുമറാഡ തിമ്മക്കക്ക് (114) നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയ്യ, വനംമന്ത്രി ഈശ്വർ ഖാണ്ഡ്രെ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജ്ഞാനഭാരതി കാമ്പസിലെ കലാഗ്രാമത്തിൽ പൂർണ സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ആയിരുന്നു സംസ്കാരം.

    രാവിലെ രവീന്ദ്ര കലാക്ഷേത്രയിൽ പൊതുദർശനത്തിനുവെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. ബേലൂരിൽ തിമ്മക്കയുടെ പേരിൽ മ്യൂസിയം നിർമിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിമ്മക്ക അന്തരിച്ചത്.

    TAGS:saalumarada thimmakkaCondolencemetro news
    News Summary - Saalumarada Thimmakka laid to rest with state honours
