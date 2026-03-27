    Posted On
    date_range 27 March 2026 8:35 AM IST
    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ​യെ​ചൊ​ല്ലി അ​ഭ്യൂ​ഹം

    നി​യ​മ​സ​ഭ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി.​ഖാ​ദ​ർ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ.

    ശി​വ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നേ​തൃ​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​യും കു​റി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി തു​റ​ന്നു. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന 2028ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ണ്ട്.

    സ്പീ​ക്ക​ർ സ​ഭ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ അ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, ചെ​യ​റി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ അ​തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ്ച​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി എ​ക്‌​സി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു, ഇ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ഔ​ട്ട്‌​ഗോ​യി​ങ് ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് ആ​ണ്, അ​ല്ലേ?അ​തേ​സ​മ​യം, എ​നി​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് (ഖാ​ദ​ർ) സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള​ത്.

    സ്പീ​ക്ക​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തോ​ന്നു​ന്നു, അ​തി​നാ​ൽ അ​തി​നു​മു​മ്പ് ഫോ​ട്ടോ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പേ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ.​അ​ശോ​ക സ്പീ​ക്ക​റോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഖാ​ദ​ർ എ​ത്ര കാ​ലം സ്പീ​ക്ക​റാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഖാ​ദ​ർ സ്പീ​ക്ക​റാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. മുഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്ത​ർ​ക്കം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ചി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്കാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​നി​ര​വ​ധി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS: MLA Malayalam News metro news
    News Summary - Rumors about the group photo of MLAs
