Madhyamam
    21 Oct 2025 9:24 AM IST
    21 Oct 2025 9:24 AM IST

    വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    അ​ശോ​ക ജ​ന​മ​ന പ​രി​പാ​ടി പു​ത്തൂ​ർ കൊ​മ്പെ​ട്ടു ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ത്തൂ​ർ കൊ​മ്പെ​ട്ടു ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ‘അ​ശോ​ക ജ​ന​മ​ന 2025’പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ​ങ്കി​ട​ണം. സ​മ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​മൂ​ഹം നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ബ​സ​വ​ണ്ണ ഇ​തി​നെ ‘കാ​യ​ക ദാ​സോ​ഹ’(​ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക, പ​ങ്കി​ടു​ക) എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു.

    അ​സ​മ​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ദി​രം ത​ക​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മ​റ​ന്നു​കൂ​ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​എ​ൽ.​എ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റാ​യ് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Rules will be brought to stop false propaganda - Chief Minister
    X