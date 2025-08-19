Begin typing your search above and press return to search.
    ‘കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം’

    വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് പ്രോ​ഫ്കോ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​തൃ​സം​ഗ​മം വി​സ്ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ൻ​ഫ​സ് മു​ക്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ​യും ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലെ​യും ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ഴു​തു​ക​ള​ട​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സി​ന്ത​റ്റി​ക് ല​ഹ​രി​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഗ​മം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10, 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യ പ്രോ​ഫ്കോ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന നേ​തൃ​സം​ഗ​മം വി​സ്ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ൻ​ഫ​സ് മു​ക്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ബീ​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. സ​ലീം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​ഫീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി യാ​സ​ർ അ​ൽ ഹി​ക​മി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഷ​ഹ​ബാ​സ്.​കെ അ​ബ്ബാ​സ്, അ​സ്ഹ​ർ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, മു​ജാ​ഹി​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ൽ മ​ദ​നി കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കു​ക, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളും മി​ക​വു​ക​ളും രാ​ജ്യ​ന​ന്മ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ത്തും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രോ​ഫ്കോ​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

