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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:32 AM IST

    ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ; മ​ന്ത്രി ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ

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    ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ; മ​ന്ത്രി ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ
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    ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ സം​ഘ​ട​ന ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

    ഖാ​ർ​ഗെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ എ​ന്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്ന് ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ​ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ജൂ​ൺ 21ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ല്‍ ഖാ​ർ​ഗെ​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ര്‍ത്തി​ക​ര​മാ​യ ജാ​തീ​യ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ 48കാ​ര​നാ​യ സു​ധീ​ർ ബം​ഗേ​ര​യെ ക​ർ​ക്ക​ള പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​ന്നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കാ​നും ബി.​ജെ.​പി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്ത് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്തോ​ളൂ​വെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഫോ​ര്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

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    TAGS:KarnatakaKarnataka Congress PresidentRSSMalikarjun Kharge
    News Summary - RSS registration; Karnataka Congress president supports Minister Kharge's suggestion
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