Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​ദ്വേ​ഷം ത​ട​യ​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:52 AM IST

    വി​ദ്വേ​ഷം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം നി​യ​മ​മാ​വും മു​മ്പ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​ന് ജാ​മ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​കോ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഡോ. ​ക​ല്ല​ട്ക്ക പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ടി​നാ​ണ് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം
    വി​ദ്വേ​ഷം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം നി​യ​മ​മാ​വും മു​മ്പ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​ന് ജാ​മ്യം
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ക​ല്ല​ട്ക്ക പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ട്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​വും വി​ദ്വേ​ഷ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും (ത​ട​യ​ൽ) ബി​ൽ-2025 നി​യ​മ​മാ​വും മു​മ്പേ മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം നേ​ടി. പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഡോ. ​ക​ല്ല​ട്ക്ക പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ടി​ന് പു​ത്തൂ​ർ അ​ഡീ. ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യാ​ണ് (അ​ഞ്ച്) മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഉ​പ്പ​ലി​ഗെ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​പോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും ഗോ​പൂ​ജ​യി​ലും പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ട് വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഈ​ശ്വ​രി പ​ദ്മു​ഞ്ച് പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഭ​ട്ടി​നെ പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് മ​റി​ക​ട​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​യാ​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ക്കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​യും 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ് ബി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങളുടെ പ്രചാരണം, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ക​യാ​ണ് ബി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​തോ ആ​യ വ്യ​ക്തി​യെ​യോ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ​യോ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള​തോ വി​ദ്വേ​ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തോ ആ​യ ഏ​തൊ​രു പ്ര​സം​ഗ​വും പ്ര​ക​ട​ന​വും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​വും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    മ​തം, വം​ശം, ജാ​തി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മൂ​ഹം, ലിം​ഗ​ഭേ​ദം, ലൈം​ഗി​ക ആ​ഭി​മു​ഖ്യം, ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം, താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം, ഭാ​ഷ, വൈ​ക​ല്യം, ഗോ​ത്ര സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു പ​ക്ഷ​പാ​ത​വും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​വു​മാ​യോ വി​ദ്വേ​ഷ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ബി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും.വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ കേ​സു​ക​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും. ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ റാ​ങ്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റു​മാ​ർ​ക്കോ ​​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കോ ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hate SpeechRSSBangalore News
    News Summary - RSS leader gets bail before law become law to stop hate speech
    Similar News
    Next Story
    X