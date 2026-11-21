ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 16,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഗ്രാമങ്ങളിലെ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം കുറക്കുന്നതിനുമായി 16,000 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാമവികസന പരിപാടി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തിരാജ് വകുപ്പ് വിധാനസൗധ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി സ്കീം', 'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി' എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
15,000 കിലോമീറ്റർ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 10,000 കോടി രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 6,000 കോടി രൂപയും ചെലവഴിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഫണ്ടുകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓരോ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്, വീഡിയോ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചു. ടെൻഡർ പ്രക്രിയ കൂടാതെ ജോലികള് ഏറ്റെടുക്കരുതെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
ജില്ല, പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രാമീണ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതി പ്രകാരം, 10,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഏകദേശം 15,000 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കും. റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, റോഡുകളുടെ വികസനം, അഴുക്കുചാലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ എന്നിവ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടും. ജോലിയുടെ തരം അനുസരിച്ച് കിലോമീറ്ററിന് 38 ലക്ഷം മുതൽ 70 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും. പ്രഗതി പാത പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 5,000 കോടി രൂപയും സർക്കാർ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാക്കി 6,000 കോടി രൂപ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കും.
ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അതത് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർമാരിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടിയ ശേഷം ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലിപ്പം 20x30 അടിയിൽ നിന്ന് 30x40 അടിയായി ഉയർത്താൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായും ശിവകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തീരദേശ, മലനാട് മേഖലകൾക്കായി പ്രത്യേക വികസന നയങ്ങളും തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 6,000 പഞ്ചായത്ത് തല സ്കൂളുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3,000 എണ്ണമെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്രി ഈശ്വർ ഖണ്ഡ്രെ, കെ.എസ്. ബസവന്തപ്പ, എം.എൽ.എയും ഡൽഹി പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുമായ ടി.ബി. ജയചന്ദ്ര, എം.എൽ.എമാരായ റഹീം ഖാൻ, എൻ.എച്ച്. കൊനറെഡ്ഡി, അശോക് പട്ടൻ, വെങ്കടശിവറെഡ്ഡി, ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തീരാജ് വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പങ്കജ് കുമാർ പാണ്ഡെ, ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള വിതരണ-ശുചിത്വ വകുപ്പ് കമീഷണർ ഫൗസിയ തരന്നം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.