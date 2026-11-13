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    160 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കം​പ്ര​സ്ഡ് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്‍റി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടും: തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ

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    160 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കം​പ്ര​സ്ഡ് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്‍റി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടും: തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ 160 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കം​പ്ര​സ്ഡ് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് (സി.​ബി.​ജി) പ്ലാ​ന്‍റി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി എം.​പി. തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. സ്വ​ച്ഛ് ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​നും എ​സ്.​എ.​ടി.​എ.​ടി​യു​ടെ​യും കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. 15 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ദി​നം 300 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കും. ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി സം​സ്ക്ക​ര​ണ ശേ​ഷി 500 ട​ണ്ണാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​മ്പോ​സ്റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​ഡി.​സി) പ്ലാ​ന്‍റി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ 30 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2008ൽ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ 2013ൽ ​പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി താ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ മാ​ലി​ന്യം ബ​യോ​ഗ്യാ​സാ​ക്കി മാ​റ്റും. ഇ​ത് പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ വ​ഴി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജൈ​വ വ​ളം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഒ​രു ല​ക്ഷം ട​ൺ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 25,000 വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ച​ക വാ​ത​കം ന​ൽ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 22 ട​ൺ ജൈ​വ വ​ളം പ്ലാ​ന്‍റ് മു​ഖേ​ന ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Rs 160 crore compressed biogas plant
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