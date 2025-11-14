Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 9:12 AM IST
    14 Nov 2025 9:12 AM IST

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​രു​ത് -കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​രു​ത് -കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ
    കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ​ള്ളി​യി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കാ​ത​ലി​ക് തി​ങ്ക് ടാ​ങ്ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മം​ഗ​ളൂ​രു ക​ത്തോ​ലി​ക്ക രൂ​പ​ത പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​റും ക​ർ​ണാ​ട​ക കൊ​ങ്ക​ണി സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ റോ​യ് കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി​കെ​യി​ലെ നാ​രാ​യ​ൺ ഗൗ​ഡ​യും സം​ഘ​വും പ​ള്ളി​യി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​രൂ​പ​ത​യി​ലെ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് മോ​സ്റ്റ് റ​വ. ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. ക​ന്ന​ട നി​സ്സം​ശ​യം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ഭാ​ഷ​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ങ്ക​ണി, തു​ളു, കൊ​ട​വ, ബ്യാ​രി, ലം​ബാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്.

    ക​ന്ന​ട​യെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഭാ​ഷാ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ക​ന്ന​ട, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ത​മി​ഴ്, മ​ല​യാ​ളം, കൊ​ങ്ക​ണി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​രൂ​പ​ത​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    ക​ന്ന​ട​യി​ൽ മാ​ത്രം പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​വി​ലെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന അ​നാ​വ​ശ്യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കു നീ​ങ്ങും. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ക​ന്ന​ട​യി​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പി​ന്നീ​ട് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി മാ​റി​യേ​ക്കാം. അ​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

