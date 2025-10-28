Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightറൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ച്:...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:02 AM IST

    റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ച്: സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ച്: സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ന് അ​നു​മ​തി തേ​ടി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​രും. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ട​ക്കം 10 സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​രു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഭാ​ര​തീ​യ ദ​ലി​ത് പാ​ന്ത​ർ, ഭീം ​ആ​ർ​മി, ഗോ​ണ്ട-​കു​റു​ബ എ​സ്.​സി ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി, ച​ല​വാ​ടി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക റൈ​ത്ത സം​ഘ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ന് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. 30ന് ​കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NovemberRSSRoute Marchmetronews
    News Summary - Route march: Peace meeting today
    Similar News
    Next Story
    X