Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 9:03 AM IST

    ‘വേ​രു​ക​ൾ ചി​റ​കു​ക​ള്‍’ സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ‘വേ​രു​ക​ൾ ചി​റ​കു​ക​ള്‍’ സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വേ​രു​ക​ൾ ചി​റ​കു​ക​ള്‍’ ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വേ​രു​ക​ൾ ചി​റ​കു​ക​ള്‍’ എ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ഫോ​ക് ലോ​ര്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സ​മാ​പ​നം. ബാ​വ​ലി പു​ഴ​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ മ​ഹാ​ത്മ​യം, ആ​റ​ളം പ​ക്ഷി​സ​ങ്കേ​തം എ​ന്നി​വ‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. ആ​റ​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​വേ​ലാ​യു​ധ​നാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ഴു​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് ‘ശാ​സ്ത്ര’ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി. ഇ​രി​ട്ടി ഹൃ​ദ​യ​രാ​മി​ലെ ഡോ. ​റി​ന്‍സി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ ‘കൗ​മാ​ര വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​സം​ഗ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സ​ജീ​വ​നും ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    പ​ഴ​ശ്ശി ഡാം, ​പെ​രു​മ​ൺ ദു​ര​ന്ത സ്മാ​ര​കം, മാ​മ​ന​ത്ത​മ്പ​ലം, നി​ലാ​മു​റ്റം പ​ള്ളി, സെ​ന്‍റ് ആ​ഞ്ച​ലോ​സ് കോ​ട്ട, വ​ള്ളു​വ​ൻ ക​ട​വ്, പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വി​ലെ മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്രം, മു​ഴു​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ഡ്രൈ​വ് ഇ​ന്‍ ബീ​ച്ച് എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ചി​റ​ക്ക​ൽ ഫോ​ക്ക് ലോ​ര്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ രാ​ജീ​വ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ മാ​ജി​ക് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് മൈ​താ​നി​യി​ലെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ മാ​ഷി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. പേ​രാ​വൂ​ർ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, ‘ആ​റ​ളം മു​ത​ൽ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ൽ’ വ​രെ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം ക്യാ​മ്പി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ജീ​വ​ൻ​രാ​ജും ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ വ​ർ​ഗീ​സ് വൈ​ദ്യ​രും നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ സം​ഘാ​ട​ക​ന്‍ ഉ​ഡു​പ്പി മു​ത​ൽ ഉ​ള്ളാ​ൾവ​രെ​യും വ​യ​നാ​ട് മു​ത​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ വ​രെ​യും നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ള തീ​രം വ​രെ​യും ന​ട​ത്താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന തു​ട​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 9739200919.

