    ഇ​ര​ട്ട വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ

    ഇ​ര​ട്ട വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​യ ഡാ​വി​ഞ്ചി സി ​സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ ഇ​ര​ട്ട വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ അ​പ്പോ​ളോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​ശ​സ്ത കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സ​ർ​ജ​നും റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സ​ർ​ജ​റി മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ത്യ​കി ന​മ്പാ​ല​യാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 53 വ​യ​സ്സു​ള്ള സ്ത്രീ​ക്കാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

