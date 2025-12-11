Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Dec 2025 9:01 AM IST
Updated Ondate_range 11 Dec 2025 9:01 AM IST
ഇരട്ട വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യtext_fields
News Summary - Robotic technology for double valve replacement surgery
ബംഗളൂരു: റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയായ ഡാവിഞ്ചി സി സർജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീര്ണമായ ഇരട്ട വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില് വിജയകരമായി നടത്തി.
പ്രശസ്ത കാർഡിയാക് സർജനും റോബോട്ടിക് കാർഡിയാക് സർജറി മേധാവിയുമായ ഡോ. സത്യകി നമ്പാലയാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
