Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 1.01...
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 6:52 AM IST

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 1.01 കോ​ടി​യു​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    15 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​ക്കി പൊ​ലീ​സ്
    alternative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിതം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ട്ടാ​പ​ക​ൽ 1.01 കോ​ടി രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ 15 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​വ​ർ​ന്ന 1.01 കോ​ടി രൂ​പ​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. ന​ര​സിം​ഹ (34), ജീ​വ​ൻ (27), കി​ഷോ​ർ (30), വെ​ങ്ക​ട​രാ​ജു (28), ച​ന്ദി​ര​ൻ (33), കു​മാ​ർ (36), ര​വി​കി​ര​ൺ (33), ന​മ​ൻ (18) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ കി​ഷോ​റും വെ​ങ്ക​ട​രാ​ജു​വും നേ​ര​​ത്തേ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വും ക​വ​ർ​ച്ച​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    ഹു​ളി​മാ​വി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മോ​ട്ടാ​റാം (45), ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി, അ​ട​ക്ക വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ തു​മ​കു​രു സ്വ​ദേ​ശി ഹേ​മ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കി​ര​യാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ: ഹേ​മ​ന്തി​ന് പ​ണം കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ് മോ​ട്ടാ​റാ​മും ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി​യും എ​ത്തി​യ​ത്. കാ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് ഇ​വ​ർ പ​ണം കൈ​മാ​റ​വെ, പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി ത​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ കാ​റി​ന്റെ​യും പ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ​യും വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് മോ​ട്ടാ​റാ​മും ഹേ​മ​ന്തും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഇ​രു​വ​രെ​യും സം​ഘം മ​ർ​ദി​ച്ചു. ല​ക്ഷ്മി​ദേ​വി​ക്കും മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റു. ഇ​തോ​ടെ സം​ഗ​തി പ​ന്തി​യ​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളും ഹേ​മ​ന്തും പ​ണ​വു​മാ​യി കാ​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബൈ​ക്കി​ൽ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച സം​ഘം കാ​റി​ൽ ബൈ​ക്ക് ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കാ​ർ യു-​ടേ​ൺ എ​ടു​ത്ത് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രി​ട​ത്തു​വെ​ച്ച് സം​ഘം കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ് ഹേ​മ​ന്തി​നെ​യും മൊ​ട്ടാ​റാ​മി​നെ​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗു​മാ​യി ഈ ​സ​മ​യം ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി കാ​റി​ൽ​ത​ന്നെ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം മ​റ്റു ചി​ല​ർ​കൂ​ടി അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. സം​ഘം മൂ​വ​രെ​യും ബ​ല​മാ​യി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​യി​ട​ത്തി​ലെ ഷെ​ഡി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മൂ​വ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കൊ​ള്ള​സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹേ​മ​ന്ത് ത​ന്റെ ഉ​ട​മ​യെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ണം ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​മ ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മൂ​വ​രെ​യും ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​രു​ടെ കാ​റും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും 1.01 കോ​ടി​രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്ന് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ട​ൻ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ​പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ 15 മി​നി​റ്റി​ന​കം പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ക​വ​ർ​ന്ന പ​ണ​വും മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബൈ​ക്കും കാ​റും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഹു​ളി​മാ​വ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സി​ൽ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robberyCrorePoliceBangalore
    News Summary - Robbery worth Rs 1.01 crore in the city
    Similar News
    Next Story
    X